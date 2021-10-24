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لبنان | ميقاتي مغرّدا: شكراً للأمم المتحدة في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 01:25 مساءً - منذ ساعتين

ميقاتي

غرد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر ” تويتر”بمناسبة يوم الأمم المتحدة قائلا: “لبنان هو أحد الأعضاء الـ 51 المؤسسين للأمم المتحدة في عام 1945. ومنذ ذلك الحين، نشطت مشاركة الأمم المتحدة في لبنان في الحفاظ على السلام وتقديم المساعدة الإنسانية، وتمكين الشباب والنساء، وضمان جودة التعليم.
شكراً للأمم المتحدة في لبنان”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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