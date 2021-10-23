لبنان | وزارة الطاقة وإدارة المناقصات في التفتيش المركزي توضح حول موضوع مناقصات الفيول

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

ذكرت وزارة الطاقة والمياه وإدارة المناقصات في التفتيش المركزي أن بعض وسائل الاعلام تناول موضوع مناقصات الفيول بشكل يفتقر إلى الدقة؛ في نقطتين.

وأوضح الطرفان هاتين نقطين في بيان مشترك. الأولى أنها لم تلغ المناقصات المحددة بتاريخ ٢٠ من الجاري وقد جرت في موعدها؛ إلا أنها لم تسفر عن نتيجة لعدم اكتمال مستندات العروض بسبب قصر مهلة الاعلان ومصادفة معظمها عطلا رسمية. وأشار البيان الى أن ادارة المناقصات نشرت النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بها في حينه؛ كما سارعت إدارة المناقصات بالتعاون مع وزير الطاقة والمياه إلى الإعلان مجددا وفقا للأصول عن هذه المناقصات وحددت مواعيدها بتاريخ ٢٧ من الجاري.

أما النقطة الثانية التي أوضحتها “الطاقة” وإدارة المناقصات هي ان ادارة المناقصات لا تحبذ تخفيض المهل كونه يحد من المنافسة؛ وان حصل ذلك فضمن الهامش المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية؛ وهي قبلت بهذا التخفيض في ظل حالة الضرورة القصوى القائمة في البلاد؛ وبناء على طلب وزير الطاقة كونه المرجع الصالح لعقد النفقة؛ بإعتبار أن موقف وزير الطاقة هو إجراء الصفقات العمومية بطريقة المناقصة العمومية وفقاً لقانون المحاسبة العمومي، والالتزام بتقارير الخبرة الفنية وعدم السير بالاتفاقيات الرضائية.

وأكّد البيان أن التعاون القائم بين وزير الطاقة والمياه وإدارة المناقصات هو لتأمين الفيول اويل والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن الأصول القانونية مع مراعاة حالة الضرورة والحاجة الملحة القائمة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.