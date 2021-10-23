لبنان | جلسة للمال والموازنة الاثنين

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تعقد لجنة المال والموازنة النيابية، الساعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر ‏الاثنين ٢٥ تشرين الأول الجاري، جلسة لها، في المجلس النيابي وعلى ‏جدول أعمالها ثلاثة إقتراح قوانين هي‎:‎

‏١‏‎- ‎اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس ‏الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم‎.‎

‏٢‏‎- ‎اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين ‏في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت‎. ‎

‏٣‏‎- ‎إقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمَحَافظ المالية ‏المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ ١٧ /١٠ /٢٠١٩‏‎.‎