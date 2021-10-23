لبنان | جلسة للمال والموازنة الاثنين

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات
١- اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم.
جلسة مجلس النواب
تعقد لجنة المال والموازنة النيابية، الساعة الحاديّة عشرة من قبل ظهر الاثنين ٢٥ تشرين الأول الجاري، جلسة لها، في المجلس النيابي وعلى جدول أعمالها ثلاثة إقتراح قوانين هي:
١- اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم.
٢- اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل الموقت.
٣- إقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمَحَافظ المالية المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ ١٧ /١٠ /٢٠١٩.