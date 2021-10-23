لبنان | بلاغ بحث وتحر للنائب السابق خالد ضاهر

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2021 12:45 مساءً

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، سطر بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق النائب السابق خالد ضاهر، بعد ضبط كمية من الأسحلة الحربية والذخائر لديه تتجاوز موضوع الحماية الشخصية.

وجاء هذا البلاغ غداة مداهمة نفذتها القوى الأمنية لمنزل ضاهر وشقيقبه، جرى خلالها ضبط هذه الأسلحة لديهم وعلى أثر استدعائه للاستماع إلى افادته رفض ضاهر المثول أمام الضابطة العدلية بناء لإدارة القضاء العسكري ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء.