لبنان | وزير العمل: لضرورة إنقاذ العمال ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف وزير العمل مصطفى بيرم، أن لجنة المؤشر التي تضمه وأصحاب ‏العمل والعمال ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن “رئيس ‏الحكومة طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد ‏أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة ‏للنقاش العلمي‎”.‎

ولفت في حديث إذاعي اليوم، إلى أن “البحث خلال الاجتماع، شمل ‏حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع ‏التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف ‏من وطأة الأزمة”. وشدد على “ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر ‏تضررا”، متحدثا عن “السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة ‏عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة‎”.‎

وقال: “لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا من ‏الشعبوية. التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي ‏سيعمل على أساسها‎”.‎

وعن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن “وزير الشؤون الاجتماعية تقدم ‏بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل ‏العقبات سريعا‎”.‎

وشدد على “ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا”، معلنا “العمل ‏بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان”، ‏كاشفا أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد ‏مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة. وشدد على “عدم ‏السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي‎”.‎

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل: “لماذا التركيز على ‏صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، ‏والتوجه وفقه إلى أي جهة، عدا إسرائيل”.‏

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى “ضرورة استثمار ‏ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه‎”.‎