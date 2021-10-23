لبنان | الطقس قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة غداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون ‏الطقس غداً الأحد غائما جزئيًّا، قليل الغيوم اجمالاً من دون تعديل ‏بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال ‏وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات‎. ‎

وجاء في النشرة الآتي‎:‎

‎- ‎الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن ‏معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام ‏المقبلة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين ‏الأول بين 21 و29 درجة مئوية)‏‎.‎

‎- ‎الطقس المتوقع في لبنان‎: ‎

اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات ‏الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى من دون تعديل يذكر ‏على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب المحلي على ‏المرتفعات‎. ‎

الأحد: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل بدرجات الحرارة على ‏الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، مع بقاء ‏ظهور الضباب على المرتفعات‎. ‎

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا من دون تعديل بدرجات الحرارة ‏على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي وبسيط على الجبال وفي الداخل ‏مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات‎. ‎

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة‎.‎

‎- ‎درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 28 درجة. فوق ‏الجبال من 12 الى 23 درجة. في الداخل من 11 الى 27 درجة‎.‎

‎- ‎الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ‏ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و30 كلم/س‎.‎

‎- ‎الانقشاع: جيد إجمالا، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب ‏الضباب‎.‎

‎- ‎الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65‏‎%.‎

‎- ‎حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م‏‎.‎

‎- ‎الضغط الجوي:1020‏‎ HPA ‎أي ما يعادل:765 ملم زئبق‎.‎

‎- ‎ساعة شروق الشمس: 06,05 ساعة غروب الشمس: 17,55‏‎.‎