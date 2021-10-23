لبنان | واشنطن على خط كهرباء لبنان.. مشروع أميركي للاستثمار بالطاقة المتجددة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تتّجه الأنظار إلى الحلول المرتقبة التي قد تزيد من معدلات التغذية بالتيار الكهربائي، ومنها وصول الغاز المصري إلى معمل دير ‏عمار عبر خط الغاز العربي ما يساهم في تأمين زيادة في الإنتاج عند 460 ميغاواط أي ما يعادل 4 أو 5 ساعات من التيارالكهربائي. ‏وما يوفر 130 مليون دولار سنوياً على الخزينة‎.‎

ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتزويد لبنان بالغاز المصري في الأيام المقبلة بعد اكتمال الإجراءات الفنية والتجارية ‏والتعاقدية وآلية الاستيراد وموافقة لبنان على لائحة الأسعار وآلية الدفع بالإضافة إلى استكمال الإجراءات مع الأردن وسوريا تمهيداً ‏لمرور الغاز عبر أراضيهما‎.‎

وعزّز التعجيل في هذا الاستجرار، إطلاع كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين وزير الطاقة والمياه ‏وليد فياض على “خبر جديد جيّد” بأن الإدارة الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمّن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من ‏تداعيات عقوبات “قانون قيصر‎”.‎

على خطٍ موازٍ، برزت حماسة أميركية لتقديم مشروع جديد في قطاع الطاقة، وتُرجمت في إطلاق “الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة‎” ‎USAID ‎مشروعاً بقیمة 29 ملیون دولار لتوفیر طاقة موثوقة على الأراضي اللبنانیة كافة، إذ منحت شركة‎ IMC Worldwide, ‎عقداً ‏لتنفیذ النشاط الابتكاري في مجال الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة‎.‎

وكشفت مصادر متابعة لـ”المركزية” أن المشروع قد يستغرق 6 أشهر من التحضير قبل وضعه في التنفيذ‎.‎

وفي هذا الإطار، تسعى الوكالة الأمیركیة إلى زیادة إمدادات تولید الكھرباء على مستوى المجتمع وزیادة الفعالیة من حیث التكلفة ‏والملاءمة البیئیة والاستدامة وموثوقیة إمدادات الطاقة، مع تقدیم التوضیحات وتعزیز البیئة المؤاتیة لتولید الطاقة الكھربائیة القائمة ‏على الطاقة المتجددة‎.‎

يُذكر أن منذ العام 2012، نفذت الوكالة الأمیركیة للتنمیة الدولیة أكثر من 15 حلاً یستند إلى الطاقة الخضراء لإبقاء المنازل ‏والشركات مضاءة، والتقلیل من استھلاك الوقود بنسبة 30 في المئة، وتقلیل نسبة التلوّث لحوالي ملیون شخص. ولا یزال ھناك أكثر ‏من 20 مشروعاً قید التنفیذ في جمیع أنحاء لبنان لتوفیر الكھرباء‎.‎