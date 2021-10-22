لبنان | إصابة الشيخ “بلال دقماق” و3 من افراد عائلته بإطلاق نار في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ 25 دقيقة

اقدم المدعو “ن.ب” عسكري على اطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه كل من الشيخ “بلال دقماق” وشقيقه “خ.د و نجله ا.د و زوجته “س.د” مما ادى الى اصابتهم جميعاً و ذلك في محلة ابي سمراء بالقرب من دوار ناجي.

حيث تم نقل الاصابات الى مستشفى دار الشفاء للعلاج وقد وصفت حالة ٣ اصابات مستقرة و اصابة حرجة في الصدر.

فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان والعمل جاري على تعقب مطلق النار الى جهه مجهولة.

وقد عرف ان سبب الاشكال ناتج عن خلاق سابق بين الطرفين كان قد اصيب في حينها الشيخ “ب.د” و نجله.