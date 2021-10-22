لبنان | بكركي: نرفض أن نعود إلى اختلاق الملفّات أو اختيار أناس أكباش محرقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

صرحت البطريركية المارونية في لبنان، اليوم الجمعة، أنّها ترفض “العودة إلى الاتّهامات الاعتباطيّة، والتجييش الطائفيّ، والإعلام الفتنويّ”، وذلك بعد يوم من استدعاء المحكمة العسكرية رئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع إلى إفادته في أحداث الطيونة الأسبوع الفائت.

وفي حسابها على موقع “تويتر”، أكدت البطريركية أنّها “ترفض العودة إلى الشعارات الجاهزة، ومحاولات العزل، وتسوياتِ الترضية”، كما ترفض أيضاً “أن نعود إلى اختلاق الملفّات ضدَ هذا الفريق أو ذاك، واختيار أناس أكباش محرقة، وإحلال الانتقام مكان العدالة”