لبنان | اعادة تفعيل خطة العمل المشتركة بين وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

عقد وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والبيئة الدكتور ناصر ياسين اجتماعا قبل ظهر اليوم، خصص للبحث في الملفات المشتركة بين الوزارتين، في حضور فريقي العمل المعنيين.

وأكد مولوي وياسين” اعادة تفعيل خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، لاسيما ما يتعلق بملفات المقالع والكسارات، النفايات الصلبة، نهر الليطاني وأحواض المياه الاخرى، الامتداد العمراني العشوائي، ونوعية الهواء، والوقاية من حرائق الغابات وتنظيم الصيد البري”.

واتفق مولوي وياسين على مواصلة التعاون والتنسيق بشكل دوري لحل المشكلات البيئية الآنية، ووضع خطط مستدامة لما في ذلك من مصلحة وطنية.