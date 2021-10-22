لبنان | قرداحي: انا ضد إلغاء وزارة الاعلام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 01:20 مساءً - التقى وزير الاعلام جورج قرداحي وفدا من رابطة خريجي الاعلام برئاسة خضر ماجد، وتم البحث في الاوضاع العامة في البلاد لا سيما وضع الاعلام والاعلاميين. وضم الوفد الزملاء نائب الرئيس جو لحود، عماد مرمل، رضوان الديب، رضوان عقيل، ايمن شحادة، عاطف البعلبكي، ريتا شاهين، كميل عبد الله، اليسار نداف، ريما عبد الصمد واميمة شمس الدين.

وقدم الوفد الى الوزير قرداحي مشروع وخطة عمل الرابطة وتضمنت ما يلي:

“رابطة خريجي الاعلام تهتم بخريجي الاعلام عبر متابعة شؤونهم المهنية والاجتماعية وعمليات التدريب وتأمين فرص عمل لهم قدر المستطاع، وتتكلم باسمهم امام الهيئات والمؤسسات والمسؤولين لتأمين مصالحهم، وتحافظ على علاقات وثيقة مع المؤسسات الاعلامية والنقابات والمسؤولين للوصول الى تحقيق مطالبهم، لا سيما المطالبة بأن تضم كل مؤسسة اعلامي على الاقل يتابع عمليات التسويق والاعلان والتوثيق والعلاقات العامة بالاضافة الى العمل الاداري والمعلوماتي التي يتقنها خريج الاعلام.

كما تقوم بدور اطلاع الرأي العام على التطورات التي تهم المواطن عبر اللقاءات مع المسؤولين ومتابعة اخر المستجدات ونشرها، وتؤكد دائما حرية الاعلام وحق الوصول للمعلومات وحماية الوسيلة والكاتب والمتلقي. انطلاقا من النهج الوطني والمهني في عملها للنهوض بالاعلام اللبناني ليعود مشعا ورائدا في المنطقة والعالم.

بناء على ما تقدم، ان مشروع الرابطة يقوم على:

– السعي مع جميع الاطراف المعنية وبرعاية كريمة من وزير الاعلام لانشاء صندوق للتعاضد وضمان جميع الاعلاميين الصحي والاجتماعي، ضمن مشروع متكامل لحماية الاعلاميين ولا سيما الخريجين والعاملين في الاعلام وتأمين حصانة مهنية وقانونية وصحية واجتماعية لهم.

– السعي لانشاء مرصد اعلامي يتابع اهتمامات وقضايا الاعلام اللبناني والمؤشرات والاحصاءات الاعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

– اقتراح اطلاق برنامج تعاون برعاية وزير الاعلام بين مديرية الدراسات في الوزارة ورابطة خريجي الاعلام للتعاون مع مؤسسات عالمية مثل (غوغل وميكروسفت واعلام الامم المتحدة..) والجامعات والمجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية يقوم على:

– تمكين المؤسسات الاعلامية والاعلاميين لا سيما العمل الالكتروني من اجل التدريب لتعزيز المهارات الرقمية (علوم الاتصال والتدريب) في مجالات:

– المحتوى الرقمي.

– ادارة وسائل التواصل الاجتماعي.

– اعتماد التدريب مدخلا للعمل الاعلامي يمنح الخريج على اساسه “شهادة اعلامي خريج”.

– اعداد دراسة حول واقع كليات الاعلام لجهة الارقام والمناهج وحجم استيعابهم في المؤسسات

– تأمين مركز وتمويل شفاف يغطي مشاريعها ونشاطاتها

– العمل على نيل دعم رسمي ومؤسساتي واكاديمي لاحتضان الخريجين

– السعي لاستعادة دور لبنان الريادي كمنصة اعلامية في المنطقة

– السعي لانجاز قانون اعلام عصري

– اقامة نشاط خاص بذكرى الراحل الدكتور عامر مشموشي

– التعاون بين التكامل والتمايز في آن مع النقابات الاعلامية والمسؤولين والجمعيات المختصة

– انشاء موقع الكتروني متخصص ومنصة للاعلاميين والباحثين للتعاون في ما بينهم

– اتفاقيات داخلية وخارجية تخدم العمل الاعلامي اللبناني

– نشاطات: معارض + ندوات + مؤتمرات …

– جولة واطلالة جديدة للرابطة للمسؤولين والنقابات والمؤسسات الاعلامية

– تعديل النظام الداخلي ليتلاءم مع الواقع والتطور

– فتح باب التنسيب للرابطة واقامة جمعيات عمومية داخل الكليات”.

واكد الوزير قرداحي، خلال الاجتماع، انه سيعمل على “انجاز قانون الاعلام والقانون الخاص بالمواقع الالكترونية الموجود في مجلس النواب وملء الثغرات للوصول الى قانون عصري يواكب التطور التكنولوجي الحاصل”، كما أكد انه سيعمل على “تطوير تلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانية”، مشددا على انه “ضد الغاء وزارة الاعلام التي يجب ان تكون ضابط الايقاع والراعية للاعلام العام والخاص”.

وقال: “تلفزيون لبنان هو الاولوية اليوم بالنسبة الى عملي، وهو يملك امكانات كبيرة وقادر على ان يستوعب الطاقات، ونستطيع بث برامج مهمة عبره. واذاعة لبنان من اهم الاذاعات وفيها امكانات كبيرة وتعمل على موجتين، وهي تغطي كل لبنان وسنعمل على وضع سلسلة برامج لتنافس في السوق”.

اضاف: “نعمل لاقرار قانون اعلام عصري يعيش 30 سنة، وعلينا ان نعمل لنضمن ان يكون لنا اعلام يشبهنا وعلى صورتنا وفيه اخلاقيات”.