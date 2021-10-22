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لبنان | هل من توجه لوقف الأعمال في المطار ليلا؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 01:20 مساءً - منذ 27 دقيقة

مطار رفيق الحريري

طمأن رئيس مطار بيروت بالإنابة فادي الحسن للـLBCI أن لا توجه حاليا لوقف الأعمال في المطار ليلا، موضحاً أن مسودة مرسوم تعيين المراقبين الجويين أُنجزت وستطرح على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة.

ويأتي توضيح الحسن بعد التغريدة التي نشرها النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر،كاتبا:

“يبدو أننا مقبلون على إقفال مطار رفيق الحريري ليلا ،بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويين… ربما طائفة المراقب الجوي، أكثر أهمية من واجهة البلد السياحية…. فتوقفت المراسيم وتوقف ليل المطار…. لن أعلق أكثر !

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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