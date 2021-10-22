لبنان | في السرايا.. سلسلة لقاءات ديبلوماسية لميقاتي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 01:20 مساءً - منذ 36 دقيقة

شهد السرايا الحكومية اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، استهلها باستقبال سفير اوكرانيا ايهوراوستاش، وتم خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس الذي قال بعد اللقاء: “قدمت للرئيس ميقاتي تهاني رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، وتمنياته له بالتوفيق في هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان، ونقلت له ايضا صورة عن الاوضاع التي تمر بها الجمهورية اليمنية وما تشهده من حرب ومساعي وجهود الحكومة الشرعية للوصول الى السلام. وتمنيت اخيرا ان ينعم لبنان بالهدوء ويعود مركزا للأشعاع الحضاري في الشرق”.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير بنغلادش جهنغير المستهيدور رحمان الذي قال:” انها زيارة للتهنئة وكانت المباحثات فيها جيدة وبناءة نحن لدينا جالية بنغالية كبيرة تعيش هنا، ونود ان نرسي افضل سبل للتعاون فهذا مفيد للبنان ولنا.”

والتقى الرئيس ميقاتي سفير البرازيل هرمان تيليس ريبيارو الذي اعلن اثر اللقاء:” بحثنا في توطيد العلاقات الثنائية، وهناك جالية لبنانية كبيرة في البرازيل، واهتمام الكبير من قبل كل الفاعليات السياسية فيها لتحسين العلاقات، وهي تكملة لمسار تاريخي بين البلدين. ان تعزيز العلاقات يتم من خلال المساعدات الانسانية والتعاون التقني والحوار السياسي والتجارة وغيرها”.

كما إجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير اسبانيا جوزيه ماريا فيري ديلا بينا، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.