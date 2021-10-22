لبنان | سرقا أسلاكًا كهربائيّة وخبّآها داخل إحدى البؤر تمهيدًا لبيعها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة عديدة طالت أسلاك كهربائية عائدة لشركة كهرباء لبنان.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، توافرت لها معلومات عن حصول عملية بيع وشراء كمية كبيرة من الاسلاك المسروقة تبلغ حوالي /700/ كلغ، وذلك داخل إحدى بؤر الخردة في محلة الروضة البقاعية.

بناء عليه، قامت دورية من هذه المفرزة بمداهمتها وألقت القبض على كل من:

ف. ف. (مواليد عام 1982، لبناني) مالك البؤرة

م. ي. (مواليد عام 1969، لبناني) ناقل المسروقات

وضبطت المسروقات التي كانت موضبة داخل أكياس ومخبأة داخل مستوعب، كما عثر بحوزة الموقوف الثاني على مبلغ /15000/$ كان سيستخدم قسم منه في عملية الشراء، إضافة الى ضبط بيك آب عائد للأخير كان في صدد استعماله لنقل البضاعة الى بؤرة في طرابلس.

بعد المتابعة، تمكنت مفرزة زحلة القضائية من توقيف:

ا. ط. (مواليد عام 1982، لبناني) مالك البؤرة في طرابلس

ج. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)

ج. خ. (مواليد عام 1983، سوري) مالكي بؤرة خردة في ديرزنون

للاشتباه بهم بجرم شراء مسروق.

سلمت المضبوطات الى شركة كهرباء زحلة، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناء على اشارته، كما تم تعميم بلاغي بحث وتحر بحق شخصين بجرم سرقة اسلاك كهربائية.