الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد31) :
* أعشاب (عدد26):
(م.بيروت) (عدد1) : الروشة.
(م.جبل لبنان) (عدد11): جبيل – غبالة – سبنيه – الفنار.
وأشجار في : خلده – شانيه -(خراج شحيم وداريا)- مكرا/جبيل – شحيم – العزونية- غريفة.
(م. لبنان الشمالي) (عدد6) : بشري – بخعون.
واشجار في : عربة قزحيا/زغرتا – كوبا – مجدليا- بترومين.
(م.عكار) (عدد4) : وادي مشحا – فنيدق.
وأشجار في : كروم عرب (2).
(م.لبنان الجنوبي)(عدد3) : صور – صيدا – مجدليون.
(م.البقاع)(عدد1) : قب الياس.

* منازل (عدد1) : بر الياس.
* كهرباء (عدد1) : لوحة فواصم كهربائية في بيصور.
* نفايات (عدد2) : مكب للنفايات وأعشاب واشجار حرجية في رأس الناقورة – وأعشاب في دوقا/اده.
* مختلف(عدد1) : اخشاب على مدخل مستودع في الجناح.

– نقل وإسعاف (عدد5) :
* حوادث (عدد3): مرفأ بيروت – عائشة بكار – بسكنتا.
* حوادث سير (عدد2) : صور ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام جل البحر ونقل جريحين إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 36 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا