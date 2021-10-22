لبنان | بوتين يفجر مفاجأة تتعلق بانفجار مرفأ بيروت!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض ب​تحقيق​ مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل.

وكشف بوتين في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الـ 18 لمنتدى فالداي الدولي، في مدينة سوتشي، أن ​روسيا​ تمتلك صور الأقمار الصناعية المتعلقة بانفجار المرفأ، وقال إنه “لا يعرف كيف ستقدّم هذه الصور المساعدة في ملف التحقيقات”.

وشدد على أن بلاده تدرس إمكانية المساعدة في التحقيق ب​انفجار مرفأ بيروت​، وستقدم صور الأقمار الصناعية إن توفَّرت.

وأشار بوتين إلى أن بلاده تعمل مع جميع القوى السياسية اللبنانية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في لبنان، مؤكداً أنها “تتواصل عملياً مع القوى السياسية كافة في لبنان وسوف تستمر في ذلك”، وتابع “نشجّع دائماً على حلِّ الخلافات في لبنان عبر الحوار”، مبيّناً أنَّهم “في روسيا معنيون تماماً بإيجاد أرضيةٍ مشتركةٍ للاتفاق بين الأطراف اللبنانيين من دون قتال”، وأردف قائلاً: “نعمل مع اللبنانيين كافة لحقن الدماء”.

لكنه أضاف “لا نستطيع أن نعلّق على عملياتٍ سياسيةٍ تتعلق بالقضاء اللبناني، وتابع “لا نستطيع دعم طرفٍ ضد آخر، لأنَّ ذلك سيأتي بنتائج عكسية على جهودنا في الإصلاح بين الأطراف اللبنانية”.