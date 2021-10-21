لبنان | القاضي عقيقي يستدعي جعجع بأحداث الطيونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2021 7:54 مساءً

أكد مصدر قضائي لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، استدعى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، للاستماع إلى إفادته بشأن أحداث الطيونة، والاشتباك المسلّح الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد المصدر بأن عقيقي “كلف فرع التحقيق بمخابرات الجيش اللبناني باستدعاء جعجع وأخذ إفادته، وذلك بناء على المعلومات التي أدلى بها عناصر من القوات اللبنانية الذين جرى توقيفهم بعد معركة الطيونة”. وكشف المصدر أن عدد الموقوفين باحداث الطيونة بلغ 26 شخصا بينهم اثنان من حركة “أمل”، وسوري واحد والباقون من مناصري القوات اللبنانية.