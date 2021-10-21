لبنان | ماذا تمنى وزير الإعلام على الفرنسيين؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى وزير الاعلام جورج قرداحي، اليوم الخميس، مستشار السفيرة الفرنسية الاعلامي جان ايلبرون، مستشارة التعاون والعمل الثقافي ورئيسة المعهد الفرنسي ماري بوسكاي، الملحق السمعي والبصري غييوم دو شومين، بحضور مستشارة الوزير لشؤون الإعلام الفرنكوفوني اليسار جعجع.

وتم البحث في تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام و السفارة الفرنسية. وتحدثت بوسكاي عن “المشاريع والنشاطات بين السفارة والوزارة”، لافتة إلى “موضوع الأرشيف الذي تم إطلاقه في حزيران الماضي”، مشددة على “دعم السفارة الفرنسية لوزارة الإعلام و الوسائل الإعلامية الرسمية”.

وشدد المجتمعون على “أهمية الفرنكوفونية والإعلام البصري والسمعي الفرنكوفوني وتبادل الخبرات على الصعيد الاعلامي”. كما وتم التطرق إلى “مشاريع عدة قيد التنفيذ وموضوع التراخيص للتلفزيونات والإذاعات الفرنسية”.

وتمنى قرداحي “إعادة إطلاق قناة 9، بالتعاون مع الفرنسيين”.