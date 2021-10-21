لبنان | عويدات يصادق على قرار القاضية عون بتوزيع الاعمال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 25 دقيقة

أعلنت النيابة العامة اللبنانية عبر “تويتر” أنّ “النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات صادق على قرار توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون.

وأفادت مصادر قضائية لـ”النهار” أنّ “القاضية عون أقرّت بسلطة النائب العام فيما خصّ توزيع الأعمال، وهو وافق على أن تتمّ مخابرتها في الجرائم الخطرة”.

يُشار إلى أنّ القاضية عون كانت قد قدّمت مراجعة في شأن القرار الإداري الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي عويدات المتعلق بتوزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصر المراجعات في القضايا المالية بالمحامي العام الاستئنافي في الجبل القاضي سامر ليشع.