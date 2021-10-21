لبنان | الدولار سيدخل “مرحلة من الجنون”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

رأى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أنه في حال عدم اجتماع الحكومة فسيدخل الدولار في “مرحلة من الجنون” في الفترة المقبلة.

ووصف عجاقة عدم التئام مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وتصحيح الأمور بالجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق المالية العامة، مشيراً إلى الانعكاسات الخطيرة التي ستحصل في حال استمرار تعطيل المجلس.

واعتبر أن سعر المحروقات وصل الى مستوى ضرب الطلب المحلي، وبالتالي أي دولارات سيأخذها المستوردون لن تكون لتلبية حاجة السوق المحلية، لأن الطلب فيها اضمحلّ، منبّهاً إلى أن هذا الأمر سيطال قطاعات أخرى في الأيام المقبلة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات.

وعن التدقيق المالي الجنائي، لفت عجاقة إلى وجود غموض حوله، موضحاً أن عبارة “التدقيق الجنائي” تدل على التحقيق في جريمة معينة، لذا يجب تحديد ماهية الجريمة في العقد الموقع بين شركة “ألفاريز ومارسال” ووزارة المال، بالإضافة إلى الوقت الذي ستستغرقه عملية التدقيق، متسائلاً عن كيفية التعاطي مع نتائج التدقيق وإن كان سيخضع أحد للمحاسبة أم سيُعلَن اسمه فقط للرأي العام.