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لبنان | الحلبي: مشروع قانون سيقر الاسبوع المقبل بـ 500 مليار ليرة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2021 10:33 صباحًا

وزير التربية عباس الحلبي

وزير التربية عباس الحلبي

اشار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الى ان هناك أزمة كارثية، مضيفًا: “هناك مشروع قانون سيقر في المجلس النيابي الاسبوع المقبل بـ 500 مليار ليرة منه 350 للقطاع الخاص وتعديل لبدلات النقل، فنحن بحاجة الى التعليم لانقاذ السنة المدرسية”.

وتابع: “نعمل على دعم الصناديق الضامنة ويجب عدم الخطأ بالحساب، وادعو الجميع الى التضحية فالمجالس التحكيمية التربوية ستصدر قريبا جدا، والتعليم المهني والتقني يمكن ان يشملهم بدل النقل والتقديمات”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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