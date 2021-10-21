لبنان | إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يرافقنا اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بالحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٠ درجة

– الجو : مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

السبت: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.