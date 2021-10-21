لبنان | إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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توقعات الطقس
يؤثر على لبنان طقس مستقر، يرافقنا اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بالحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٠ درجة
– الجو : مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪
– الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
السبت: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.