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لبنان | إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 57 دقيقة

توقعات الطقس

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يرافقنا اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بالحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٠ درجة
– الجو : مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

السبت: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس ساحلا مع بعض السحب جبلاً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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