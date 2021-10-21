لبنان | الأسمر: رفع الدعم بصورة عشوائية سيؤدي الى كوارث

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 60 دقيقة

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الامور تتجه نحو الاسوأ بعد ارتفاع أسعار المحروقات كافة”، وقال إننا “أمام كارثة موصوفة وهي مرشحة للتفاقم أكثر وصفيحة البنزين مرشحة للارتفاع الى الـ 400 الف ولذلك يجب معالجة الأمر بشكل سريع بخلايا عمل دائمة”.

وطالب الأسمر في حديث إذاعي بـ”حوار لحد ادنى من الحلول لأن الاتفاق سابقًا مع الحكومة السابقة كان بعدم رفع الدعم قبل إطلاق البطاقة التمويلية، إضافة إلى اطلاق بطاقة للدواء ولم يأخذ اي اتفاق سابق طريقه نحو التنفيذ مع الحكومة الحالية”.

وقال: “يجب ان يكون هناك حركة دائمة لاننا بأزمة استثنائية والحوار بإطلاق البطاقة التمويلية مهم جدا”، متسائلا: “كيف يتم تركيب جدول أسعار المحروقات دون وجود ممثل للاتحاد العمالي العام، ونطالب بتعليق الـ tva على المشتقات النفطية.