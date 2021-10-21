لبنان | على وقع احتجاجات “المحروقات”.. كيف افتتح دولار السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يتم التداول صباح اليوم الخميس بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين 20400 – 20450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أقفل مساء أمس الأربعاء على تسعيرة بلغت 20300 – 20350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.