لبنان | لقاء مرتقب بين الرؤساء الثلاثة غداً.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في ضرورة استئناف جلسات مجلس الوزراء قريباً جداً بعد الليونة الواضحة في موقف الوزير مرتضى.

وحتى الآن، ما زالت حكومة نجيب ميقاتي عاجزة عن الاجتماع، بعد أن طلب الثنائي حزب الله وحركة أمل تنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ولم يطرأ جديد حول مصير البيطار الذي يتمسك بصلاحياته الدستورية والقضائية، في حين تبحث بعض القوى السياسية عن مخرج دستوري لكفّ يده، لعجزها عن تحقيق ذلك بقرار سياسي من الحكومة.