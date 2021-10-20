لبنان | هل تحول مرج بسري الى مخيم للنازحين السوريين؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفت الحركة البيئية اللبنانية، ما يتم اشاعته من قبل بعض السياسيين، عن تحول مرج بسري الى مخيم للاجئين السوريين.

وأكدت الحركة في بيان لها، ان مرج بسري، أكبر سهل زراعي في جبل لبنان، وأشارت الى انه بعد إلغاء تمويل اقامة السد المدمر وغير المجدي والخطر، وبعد الأزمة الإقتصادية التي تضرب الوطن بسبب هدر المال العام، عاد أصحاب الأرض في مرج بسري، الذين كانوا خسروا اراضيهم بسبب الاستملاكات للسد، وبأبخس الأثمان، حيث رفض معظمهم استيفاء تعويضات الإستملاك انذاك، عادوا وباشروا بالزراعة، بمساعدة بعض العائلات السورية وتحت نظر وعلم الأجهزة الأمنية.

ولفتت الحركة الى انه تأكيدا على ذلك، ووفق تقرير الأمن العام، سجل تراجع عدد الغرف الزراعية التي تقيم فيها العائلات السورية فؤ مرج بسري، من 35 غرفة الى 20، وانخفض عددهم من 174 فردا الى 130.

وتمنت الحركة من الغيارى التأكد من معلوماتهم قبل نشرها، لا ترويج الإشاعات للإستغلال السياسي، الذي من شأنه ضرب قطاع الزراعة في مرج بسري، والذي تستفيد منه عدة عائلات لبنانية في المنطقة والجوار.