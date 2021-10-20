لبنان | فياض عرض وهوكشتاين مبادرة استجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، على مأدبة غداء تمت دعوته إليها.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أن “البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصا المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية سواب واستجرار الكهرباء من الأُردن عبر سوريا. وكانت جولة أُفق إيجابية على كل المواضيع المتعلقة بموضوع الطاقة وإيجاد الحلول لإنجاز الإتفاق في أسرع وقت ممكن، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق”.

وشكر فياض ل”هوكشتاين وشيا الجهود التي يتم بذلها مع البنك الدولي، خصوصا أن الولايات المتحدة الأميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، مما يعبد الطريق أمام تقدم الإتفاقية لإنجاز تمويل هذا المشروع”.

وفي هذا الإطار، أطلع هوكشتاين فياض على “خبر جديد جيد بأن الإدارة الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر”.