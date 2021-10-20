لبنان | كورونا لبنان.. عداد الإصابات إلى الارتفاع مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 ساعات

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 4 حالات وفاة و778 إصابة جديدة بـ”كورونا”.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسة المجلس الأعلى للدفاع على تمديد التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا من الأول من تشرين الأول المقبل إلى 31 كانون الأول 2021 مع المحافظة على الإجراءات والتدابير المتّخذة لتنفيذ القرار.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، انعكست بشكل كبير على القطاع الصحي مع شحّ الأدوية والمستلزمات الطبية والمازوت وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل المواطنون في خطرٍ مستمرٍّ ولا سيما مع إقدام عددٍ من المستشفيات إمّا على الإقفال أو التقشّف لناحية استقبال المرضى، عدا عن ارتفاع الفاتورة الدوائية والاستشفائية بشكلٍ جعلت من العلاج وكأنه “للأغنياء فقط”.