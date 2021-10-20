لبنان | معوّض: كلام نصرالله بشأن الـ 100 ألف مقاتل موجّه لكل لبناني حرّ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر رئيس حركة الاستقلال ميشال معوّض انّ “مشاهد الخميس الماضي والوقائع المقلقة والمؤلمة تُوّجت بكلام أمن عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي يحتوي على فائض من الاستقواء والتحريض الطائفي والمغالطات والاستفزازات”.

وقال في مؤتمر صحافي: “نصرالله حاول تحميل القوات مسؤولية أحداث الطيونة وعين الرمانة ولست “قوات لبنانية” وهناك اختلافات جوهرية مع هذا الحزب لكن لا نقبل تركيب ملفات على “موديل” الـ94 و”موديل” سيدة النجاة”.

وأضاف: “مصرون على إعطاء القضاء الكلمة الأخيرة لكن الوقائع واضحة في ما يتعلق بأحداث الطيونة وعين الرمانة وتيار “المردة” إذا طلب منه حزب الله وأمل يكبوا حالن عن البلكون بيكبوا حالن عن البلكون”.

واعتبر معوّض أنّ “كلام نصرالله بشأن الـ 100 ألف مقاتل موجّه لكل لبناني حرّ رافض مشروع حزب الله في لبنان وسلاح هذا الحزب موجّه الى الداخل”، مشيراً إلى “اننا لا نريد حمايات طائفية بل نريد بلداً ولا نقبل أن نكون ذمّيّين والسيادة لا تتجزّأ وأين المفقودين اللبنانيين في السجون السورية؟”.

ولفت إلى أنّ “هناك نيّة واضحة عبر الهجوم على “القوات” والتحقير الطائفي لرفع العصبيات الطائفية وخطوط التماس بين اللبنانيين”، مشيراً إلى أنّ “المستهدف الفعلي الأول في المعركة هو مسار العدالة والحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت وحزب الله يحاول تخيير اللبنانيين بين السلم الأهلي والعدالة والحقيقة”.

وشدّد معوّض على أنّه “لا يمكن أن نتنازل عن العدالة ولا عن السلم الأهلي، وهناك ارتياب مشروع من حزب الله”، مؤكداً أنّ “الجيش الضمانة الحقيقية لكل لبناني ويجب أن نلتفّ حوله ونريد دولة وجيشاً قوياً”.