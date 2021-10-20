لبنان | للتأكد من التزامها بالسعر.. محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية خصوصا في محافظة جبل لبنان، بسبب عدم التزام السعر الرسمي للكيلواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

واكدت الوزارة في بيان “انها تواصل عبر مديرية حماية المستهلك، مراقبتها قطاع المولدات للتأكد من التزام السعر الرسمي، والتثبت من تركيب العدادات للمستهلكين عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعرض ضبط المخالفات واحالتها على القضاء المختص”.