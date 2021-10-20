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لبنان | للتأكد من التزامها بالسعر.. محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

مولدات - تعبيرية

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية خصوصا في محافظة جبل لبنان، بسبب عدم التزام السعر الرسمي للكيلواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

واكدت الوزارة في بيان “انها تواصل عبر مديرية حماية المستهلك، مراقبتها قطاع المولدات للتأكد من التزام السعر الرسمي، والتثبت من تركيب العدادات للمستهلكين عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعرض ضبط المخالفات واحالتها على القضاء المختص”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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