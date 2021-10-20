لبنان | التايمز: عديد “الحزب” سيتقدّم على الجيش اللبناني وحتى البريطاني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريراً لمراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، حول ما صرّح به أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بأن لديه 100 ألف مقاتل مدرب.

ووجّه نصر الله كلامه إلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي يتهمه حزب الله بالمسؤولية عن مقتل 7 أشخاص خلال احتجاج على القاضي الذي يحقق في انفجار بيروت، الأسبوع الماضي.

ويقول سبنسر إنه “إذا كان الرقم دقيقا، سيتقدم عديد الحزب على عديد الجيش اللبناني، وحتى الجيش البريطاني”.

ويقول محللون إن الرقم الذي أعلنه نصر الله “لا يشمل على الأرجح مقاتلي الاحتياط فحسب، بل آخرين لم يروا قط”، وفق الكاتب.

وينقل الكاتب عن مهند الحاج علي، الخبير في شؤون حزب الله في مؤسسة كارنيغي البحثية في بيروت، قوله إنه “قد يكون “ادعاء” الـ 100 ألف معقولا إذا كان (نصر الله) يحسب، بالإضافة إلى مقاتليه المتفرغين، جميع أفراد الاحتياط المحتملين، وهو ما يشمل أعضاء سبق تدريبهم على القتال الأساسي، ولكن لم يكن لديهم خبرة”.