لبنان | حراك المتعاقدين: لتأمين بنزين مدعوم لطلاب الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وجه حراك المتعاقدين رسالة إلى وزير التربية عباس الحلبي طالبه فيها “بحضور لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الروابط، والطلب منه بوضع آلية وبقرار حكومي بمنح بدل نقل يومي وبنزين مدعوم لطلاب المدارس والثانويات الرسمية كما يعطى للأساتذة”.

وأشار إلى أن “وضع أهالي الطلاب مزر وخصوصا بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وعليه على وزارة التربية ولجنة التربية النيابية ان تخصص لأهالي وطلاب المدرسة الرسمية حصة كبيرة من ميزانية الدولة لدعمهم”.