لبنان | انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار في السوق السوداء فكم سجل صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2021 9:59 صباحًا

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في السوق السوداء.

وتراوح سعر الدولار في هذه السوق اليوم، ما بين 20550 للشراء 20600 ليرة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر أمس الثلاثاء، 20700 ليرة للمبيع و20750 ليرة للشراء.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

ويئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.