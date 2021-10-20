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لبنان | طقس متقلب يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

يؤثر على لبنان طقس متقلب قليلا، ليعود ويستقر تدريجياً مع تقدم الايام، ويترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٠ درجة
– الجو : مشمس الى غائم مع احتمال ضئيل لبعض الامطار المحلية
– الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٥ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس الى غائم جزئيا فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الجمعة: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس الى غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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