لبنان | طقس متقلب يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس متقلب قليلا، ليعود ويستقر تدريجياً مع تقدم الايام، ويترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٠ درجة

– الجو : مشمس الى غائم مع احتمال ضئيل لبعض الامطار المحلية

– الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٥ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس الى غائم جزئيا فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الجمعة: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس الى غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.