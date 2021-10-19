لبنان | دولار السوق السوداء سجل انخفاضا مفاجئا عصر اليوم.. فكم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2021 5:20 مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الثلاثاء، 20700 ليرة للمبيع و20750 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل صباحاً، 20800 ليرة للمبيع و20900 ليرة للشراء.

وكان متوسط سعر الصرف في التعاملات الصباحية أمس 20400 ليرة لبنانية. وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

ويئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.