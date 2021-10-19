لبنان | بيان من وزارة الطاقة والمياه.. هذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 12 ثانية

لفت المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان، الى أنه “إثر ورود بعض الشكاوى من مخالفات مرتكبة على مجاري الأنهر، مما يسبب فيضانات وأضرارا بالاملاك العامة والخاصة، وأوضحت وزارة الطاقة والمياه أنه سبق لها وأن إتخذت الإجراءات الإستباقية لضمان سلامة المؤسسات والقاطنين على ضفافها، وللتذكير سبق أن وجه وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 23 أيلول 2021 حمل الرقم 203/ص1 موضوعه التعميم على جميع المحافظات لتكليف جميع البلديات القيام بإزالة العوائق والتعديات القائمة ضمن مجاري الأنهر والمجاري الشتوية والسماح للبلديات أيضا بتعزيلها، وذلك حفاظا على السلامة العامة وتأمين جريان المياه في المجاري الشتوية والأنهر قبل حلول فصل الشتاء”.

وجاء في الكتاب: “حرصا على السلامة العامة وللحد من حصول فيضانات خلال فصل الشتاء القادم، ولما كانت بعض البلديات تطلب الموافقة لتعزيل مجاري الأنهر أو المجاري الشتوية ضمن نطاقها العقاري قبل حلول فصل الشتاء.

وبما أنه لتاريخه الاعتمادات غير مؤمنة لإنجاز مسح وإزالة التعديات بشكل كامل، وعملية تلزيم ملفات التعزيل قد تستغرق بعض الوقت.

ولما قد تبين للجهاز الفني للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية نتيجة بعض الكشوفات الميدانية والتي تمت على أثر بعض الشكاوى عن وضع العوائق والسدود الصغيرة لتجميع المياه في المجاري والأنهر لغايات السياحة أو الري وخلافه خلال فصل الصيف، بالإضافة الى العديد من التعديات والى تجمع النفايات والردميات ضمن البعض منها.

لذلك، نأمل منكم التعميم على جميع المحافظات لتكليف جميع البلديات القيام بإزالة جميع العوائق من هذه المجاري والطلب الى أصحاب العلاقة الذين قاموا بوضع هذه العوائق إزالتها فورا وذلك قبل حلول فصل الشتاء منعا لحدوث فيضانات أو تحويل للمياه خارج المجاري والأنهر، وما قد تسببه من الحد من جريان المياه والضرر بالسلامة العامة. كما تسهيل أمر البلديات للقيام بتعزيل الردميات والنفايات من هذه المجاري التي تعيق الجريان دون إزالة الرمول وعدم المتاجرة بأي من ناتج الحفريات ونقلها الى مكبات قانونية”.