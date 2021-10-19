لبنان | الاتحاد الأوروبي يلوّح بالعقوبات على معرقلي الإصلاحات والانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أننا “سنعاقب شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات أو الانتخابات”.

يذكر انه التأمت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الأونيسكو، وأقرّ بند تغيير موعد الانتخابات إلى 27 آذار المقبل وتم إقرار تصويت المغتربين لـ128 نائباً.

وسجل رئيس التيار الوطني جبران باسيل اعتراضه وقال: “سنطعن بتغيير موعد الانتخابات إلى 27 آذار”، ليردّ بري: “ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد”.