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لبنان | أسعار الخضروات والفاكهة إلى الارتفاع؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

الخضروات

أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحّود أنّ “موازنة وزارة الزراعة لا تشكل سوى 0.8% من موازنة كل الدولة”، مشدداً على وجوب “دعم القطاع الزراعي أسوة بالدول المحيطة”.

وأشار لحود في حديث إذاعي إلى أن موضوع أسعار المنتوجات الزراعيّة كالخضروات والفاكهة له علاقة بوزارة الاقتصاد.
وقال: “اتفقنا معها على العمل لمراقبة الأسواق بشكل دوري لناحية ضبط الأسعار وعملية التعاون بين المُزارع وسوق الحسبة، والاسعار تتبع الدولار والمحروقات التي تؤثر على كلفة نقلها وغيرها”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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