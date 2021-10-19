لبنان | أسعار الخضروات والفاكهة إلى الارتفاع؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة
وأشار لحود في حديث إذاعي إلى أن موضوع أسعار المنتوجات الزراعيّة كالخضروات والفاكهة له علاقة بوزارة الاقتصاد.
الخضروات
أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحّود أنّ “موازنة وزارة الزراعة لا تشكل سوى 0.8% من موازنة كل الدولة”، مشدداً على وجوب “دعم القطاع الزراعي أسوة بالدول المحيطة”.
وأشار لحود في حديث إذاعي إلى أن موضوع أسعار المنتوجات الزراعيّة كالخضروات والفاكهة له علاقة بوزارة الاقتصاد.
وقال: “اتفقنا معها على العمل لمراقبة الأسواق بشكل دوري لناحية ضبط الأسعار وعملية التعاون بين المُزارع وسوق الحسبة، والاسعار تتبع الدولار والمحروقات التي تؤثر على كلفة نقلها وغيرها”.