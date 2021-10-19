لبنان | أسعار الخضروات والفاكهة إلى الارتفاع؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحّود أنّ “موازنة وزارة الزراعة لا تشكل سوى 0.8% من موازنة كل الدولة”، مشدداً على وجوب “دعم القطاع الزراعي أسوة بالدول المحيطة”.

وأشار لحود في حديث إذاعي إلى أن موضوع أسعار المنتوجات الزراعيّة كالخضروات والفاكهة له علاقة بوزارة الاقتصاد.

وقال: “اتفقنا معها على العمل لمراقبة الأسواق بشكل دوري لناحية ضبط الأسعار وعملية التعاون بين المُزارع وسوق الحسبة، والاسعار تتبع الدولار والمحروقات التي تؤثر على كلفة نقلها وغيرها”.