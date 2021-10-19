لبنان | استعدوا للأمطار والطقس البارد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يستقر تدريجياً.

( معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21, 29)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتشكل ضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كما يتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

– الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على الجبال بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,47

– ساعة غروب الشمس: 17,58