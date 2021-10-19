لبنان | بالفيديو والصور: ضبط طن من مادة المازوت المخبئة داخل شقة سكنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2021 10:52 صباحًا

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه ليل الإثنين/الثلاثاء تاريخ 18-19/10/2021 تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت اتصالاً يفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين مادة المازوت في شقة سكنية الأمر الذي تشكل خطراً على السلامة العامة ومخالفة واضحة للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الي قضى بمنع تخزين مادتي البنزين والمازوت لما قد ينتج عن ذلك من حوادث مؤسفة تستوجب اتخاذ أقصى الإجراءات للحؤول دون انتشار هذه الظاهرة.

على الفور وبناءً لتوجيهات قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز توجهت فرقة من الفوج الى منطقة سليم سلام شارع، داوود ابو شقرا بناية حلبية، حيث ضبطت طنّ من مادة المازوت مخزنة داخل براميل ومخبئة داخل شقة سكنية، تمت مصادرتها ونقلها الى مكان آمن لاتخاذ الاجراءات القانونية بذلك.

مازوت

مازوت

مازوت