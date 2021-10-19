لبنان | كلام نصرالله يشعل دولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد كلمة أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله أمس، ارتفع دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية اليوم، وسجّل 20700 ليرة لبنانية لبيع للصراف، و20900 ليرة لبنانية لشراء للدولار.

وكان متوسط سعر الصرف في التعاملات الصباحية أمس 20400 ليرة لبنانية. وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

ويئن لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل.

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