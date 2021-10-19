لبنان | أمير سعودي رداً على نصر الله: أيها الكاذب.. لم نسلح أحداً من أحزاب لبنان احتراماً للدولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2021 12:57 صباحًا

غرد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عبر حسابه على تويتر رداً على خطاب حسن نصر الله:

“الكاذب حسن نصر الشيطان في كل خطاباته يجب أن يدخل السعودية ضمن كذباته, أيها الكاذب السعودية لم تسلح أحد من أحزاب لبنان احتراماً للدولة مع قدرتها على ذلك بل قدمت المشاريع والدعم للحكومة لكن العقلية الفارسية لا تفهم الدعم إلا من خلال دعم الإرهاب والسلاح وهذا ما تجيده أنت وعصابتك”.