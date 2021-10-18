لبنان | بالصور.. ظاهرة نادرة تغطّي سماء بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2021 8:05 مساءً

وثقت عدسة المصوّرة نضال مجدلاني ظاهرة التقزّح اللوني للغيمة التي تُعتبر نادرة، وينتظرها عشاق الغروب بفارغ الصبر.

وبحسب ما نقلت صحيفة النهار، فقد أظهرت الصور الغيوم الملوّنة وهي تغطي سماء بيروت ومناطق أخرى، حيث بدت الشمس مرتديةً ثوبها البرتقالي الساحر وكأنّها تحترق جمالاً ورونقاً.

والسحب القزحية هي ظاهرة بصرية ملوّنة تحدث على السحب وعامةً ما تظهر بجانب الشمس أو القمر وتشبه تلك الألوان التي تظهر على فقاعات الصابون أو قطرات الزيت فوق الماء، وهي نوع من الظواهر الجويّة الضوئية.

لوحظت هذه الظاهرة الشائعة في السحب الركامية والسمحاق الركامي والسحب العدسية والسحب الجليدية، وتظهر أحياناً على شكل مجموعات موازية لحافة السحاب.