لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 8 حالات حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 203

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 15

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1342

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8

– حالات وفاة: 1

وذكر بأن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.