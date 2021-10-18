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لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس ، وجود 8 حالات حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 203
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 15
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1342
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8
– حالات وفاة: 1

وذكر بأن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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