لبنان | تحذير إسرائيلي.. حزب الله يستغل موارد لبنان لخدمة مصالح الإيرانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الجنرال الإسرائيلي أوري غوردين، اليوم الأحد، إنَّ إسرائيل تتوقع أن تُستهدف بألفي صاروخ في اليوم حال اندلاع نزاع مسلح مع ميليشيا حزب الله اللبناني.

وأضاف غوردين قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في مقابلة مع فرانس برس: “مدنا على غرار تل أبيب وأشدود في الجنوب استُهدفت في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بأكبر عدد من الصواريخ على الإطلاق منذ قيام إسرائيل”.

وتابع: “في حال اندلاع نزاع أو حرب مع حزب الله، نحن نتوقع أن يتم يومياً إطلاق خمسة أضعاف هذا العدد من الصواريخ على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل”.

إلى ذلك، نقلت “فرانس برس” عن مصدر أمني إسرائيلي لم تكشف عن اسمه، قوله إنَّ الجيش الإسرائيلي يريد “الاستقرار في لبنان”، لكنه ذكر أن “حزب الله يعتبر مصدر عدم استقرار. يستغل موارد الدولة خدمة لمصالح الإيرانيين”.

وأوضح المصدر الأمني أن “إيران أقرب من أي وقتٍ مضى لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النووية، لكنها لا تزال بحاجة إلى عامين للتوصل إلى إنتاج قنبلة”.

كما جدد التأكيد على الجدول الزمني الذي كان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوه سابقاً على هذا الصعيد، وفق ما نقلته “فرانس برس”.