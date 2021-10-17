لبنان | لبنان على موعد مع منخفض جوي بدءاً من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس مجلس ادارة ​مصلحة الابحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة ​ميشال إفرام​، أن “​لبنان​ يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ​تركيا​، وذلك بدءا من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل، ويرافقه انخفاض مستمر في ​درجات الحرارة​ اقله ثماني درجات بين يوم امس واليوم”.

ولفت افرام الى “احتمال هطول أمطار متفرقة ورعدية، وقد تكون غزيرة وتشكل سيول”، مكرراً إرشاداته الى مزارعي الكرمة بـ “ضرورة تغطية الدوالي وهذا الأمر نبهنا إليه منذ شهر”.

وأشار الى ان “الطقس يعود إلى استقراره وارتفاع درجات الحرارة بدءا من نهاية الأسبوع المقبل، على أن يعود حارا مع نهاية الأسبوع الأخير من شهر تشرين الاول”. كما طمأن أن “مؤشر الحرائق تراجع حتى يوم الخميس المقبل على أن يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة”.