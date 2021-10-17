لبنان | في الذكرى الثانية.. تجمع لمسيرات “ثورة 17 تشرين” في ساحة الشهداء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2021 7:07 مساءً

انطلقت مساء اليوم الأحد، وبمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 17 تشرين، مسيرات تحت عنوان “استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد”، من قصر العدل والكرنتينا وساحة ساسين باتجاه ساحة الشهداء رافعة الاعلام اللبنانية واللافتات ومن بينها: “القرار للشعب باستعادة الوطن وبناء الدولة”، مطالبة ب “قضاء نزيه وبحلول للازمة المعيشية والاقتصادية وبانتخابات نزيهة”.

ووصلت قرابة السادسة من مساء اليوم، مسيرات “ثورة 17 تشرين” التي انطلقت من ساحة الشهداء ومن ساحات أخرى الى مجسم شعلة الثورة قرب تمثال المغترب في منطقة مرفأ بيروت، وذلك تضامنا مع أهالي شهداء المرفأ، حيث تمت إضاءة الشعلة عند السادسة وسبع دقائق تماما وسط تصفيق الحشد وتحت شعار “استعادة الوطن وبناء الدولة”. ورفعت لافتات منددة بالسلطة، ومطالبة “بحماية التحقيق وبدعم القاضي طارق البيطار، وباسترداد حقوق المواطنين المسلوبة”.

وقد تم وضع هذا الرمز في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق ثورة 17 تشرين، وسيتم اضاءة هذه الشعلة يوم 17 تشرين الاول من كل عام وبتوقيت وقوع انفجار مرفأ بيروت عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساء.