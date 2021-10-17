لبنان | رابطة أساتذة الثانوي تابعت اتصالاتها مع وزير التربية آملةً تحقيق مطالبها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تابعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي اتصالاتها هذا الأسبوع مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، آملة منه “استكمال سعيه وتحركه لتأمين طلبات الأساتذة المحقة وهي:

– تصحيح الرواتب والأجور بما يحافظ على قدرتها الشرائية.

– زيادة بدل النقل بما يوازي سعر صفيحة البنزين المتحركة، ودعم الأستاذ ببونات بنزين أسوة ببعض القطاعات الأخرى.

– زيادة المنحة النقدية المقدمة من الجهات المانحة إلى ما فوق الـ 90$ وهنا يشكر معاليه على متابعته لهذا الموضوع، ولكن هذا لا يفي جزءا من تعب الأستاذ المضحي في سبيل العلم والتربية في ظل هذه الظروف القاسية.

– رفع سقف موازنة تعاونية موظفي الدولة، لا سيما رفع بدل الاستشفاء الذي بات الهم الكبير على عاتق الأستاذ. (وقد تابعت الرابطة هذا المطلب مع التعاونية وقد وعدت بذلك)”.

واذ تنتظر الرابطة أن تتلقى أجوبة واضحة حول الطروحات المقدمة من حيث وضعها موضع التنفيذ، ومدى استمراريتها، تأمل أن “تخرج بعد الاجتماع الذي سيحصل مع رئيس الحكومة مطلع الأسبوع المقبل باتفاق واضح حول هذه الأمور”.

أخيرا حيت الرابطة “صمود الأساتذة وثباتهم”، مؤكدة أنها “ستكون دائما الحصن المنيع لصون حقوقهم”.