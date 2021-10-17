لبنان | السفير البريطاني: الإصلاحات في لبنان مُتأخرة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر السفير البريطاني في بيروت، إيان كولارد، أن “الإصلاحات في لبنان متأخرة”، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية تتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين.

وقال كولارد إنه : “بينما نتأمل في تحديات لبنان العديدة، يجب ألا نغفل عن الفئات الأكثر ضعفاً، فالظروف المعيشية تدفع الشعب اللبناني إلى مزيد من المصاعب”.

يشار إلى أن كولارد كان قد غرد قبل يومين محذرا من أن “أحداث بيروت مقلقة، معرباً عن قلقه لرؤية تأثيرها على الأطفال والأسر” ليؤكد أن “المواجهة العنيفة لا تصب في مصلحة لبنان”، داعياً إلى ضبط النفس من جميع الجهات.

تصريحات السفير البريطاني، تأتي بعد يومين من مطالبات فرنسية لجميع الأطراف في لبنان للتحلي بالهدوء بعد أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ أكثر من 10 أعوام، وحثت الجميع على التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، في إفادة للصحافيين: “تدعو فرنسا جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة”.