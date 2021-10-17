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لبنان | 5 حالات حرجة في مستشفى رفيق الحريري وماذا عن الوفيات؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس /Covid-19 بوجود 5 حالات حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 150 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1340 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.

– حالات وفاة: 0.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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