لبنان | 5 حالات حرجة في مستشفى رفيق الحريري وماذا عن الوفيات؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات
وجاء في التقرير:
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 5 حالات حرجة ولا وفيات.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 150 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1340 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5.
– حالات وفاة: 0.